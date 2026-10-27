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    В ряде районов Баку 28 октября будут перебои с электричеством

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 23:25
    В ряде районов Баку 28 октября будут перебои с электричеством

    В целях обеспечения более качественного и стабильного электроснабжения абонентов 28 октября в ряде районов Баку будут проведены ремонтные работы.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

    Отмечается, что ремонтные работы будут проведены на ряде трансформаторных подстанций на территориях обслуживания Ясамальского и Насиминского районных управлений энергоснабжения и сбыта, а также на воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ в Сабунчинском районе. Кроме того, на территории Гарадагского района будет установлена новая комплектная трансформаторная подстанция.

    В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Арифа Мурадова, Асада Ахмедова, Исфандияра Зулалова, Мухаммеда Хиябани, Мирали Сеидова, Муртузы Мухтарова и Шамиля Азизбекова, проспекте Азербайджан, а также в части первого и второго жилых массивов Ени Ясамал.

    В Насиминском районе с 10:00 до 12:00 кратковременные перебои с электроснабжением ожидаются на улице Расима Сафарова и в некоторых частях жилого массива Третья Алатава.

    В связи с ремонтными работами с 10:00 до 14:00 подача электроэнергии также будет приостановлена в жилом городке Шуша поселка Рамана Сабунчинского района.

    В первом и втором массивах поселка Локбатан Гарадагского района электроснабжение будет временно ограничено с 10:00 до 13:00.

    В ОАО "Азеришыг" подчеркнули, что проводимые работы направлены на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.

    ОАО Азеришыг Шуша Перебои с электричеством
    Bakının bir sıra ərazilərində sabah işıq olmayacaq
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