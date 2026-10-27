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    CNN Brasil: Болсонару с семьей бежал в США после поражения на выборах

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 21:54
    CNN Brasil: Болсонару с семьей бежал в США после поражения на выборах

    Сенатор Флавиу Болсонару , потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии, покинул страну вопреки судебному запрету на выезд.

    Как передает Report со ссылкой на CNN Brasil, эту информацию подтвердили источники из окружения политика.

    По данным телеканала, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выехал в США вместе со своей семьей.

    Сообщается, что на момент отъезда в отношении сенатора действовало судебное ограничение на выезд за пределы страны.

    Бразилия
    "CNN Brasil": Bolsonaru ailəsi ilə birlikdə ABŞ-yə qaçıb
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