Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп предложил включить Венесуэлу в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и проводить там выборы губернатора вместо президента.

Как передает Report, с таким заявлением американский лидер выступил на предвыборном митинге в городе Корпус-Кристи (штат Техас).

"Хочу поблагодарить Венесуэлу. Наши отношения стали очень хорошими, замечательными", - сказал Трамп.

По его словам, Венесуэлу ожидает процветание, и в будущем она может стать частью США.

"Кто знает, возможно, вскоре она станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем ее 51-м штатом", - заявил президент США.

Трамп также предложил изменить систему управления Венесуэлой.

"И устроим там выборы не президента, а губернатора. Как вам идея? Вам это нравится? Мне - да", - обратился он к участникам митинга.

Кроме того, американский лидер напомнил о заключении масштабного нефтяного соглашения между США и Венесуэлой.

"Теперь у нас больше нефти, чем у любой другой страны, даже чем у остальных стран, вместе взятых", - отметил он.

Трамп добавил, что венесуэльская нефть будет перерабатываться на предприятиях в Техасе.