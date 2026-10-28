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    Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 00:55
    Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США

    Президент США Дональд Трамп предложил включить Венесуэлу в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и проводить там выборы губернатора вместо президента.

    Как передает Report, с таким заявлением американский лидер выступил на предвыборном митинге в городе Корпус-Кристи (штат Техас).

    "Хочу поблагодарить Венесуэлу. Наши отношения стали очень хорошими, замечательными", - сказал Трамп.

    По его словам, Венесуэлу ожидает процветание, и в будущем она может стать частью США.

    "Кто знает, возможно, вскоре она станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем ее 51-м штатом", - заявил президент США.

    Трамп также предложил изменить систему управления Венесуэлой.

    "И устроим там выборы не президента, а губернатора. Как вам идея? Вам это нравится? Мне - да", - обратился он к участникам митинга.

    Кроме того, американский лидер напомнил о заключении масштабного нефтяного соглашения между США и Венесуэлой.

    "Теперь у нас больше нефти, чем у любой другой страны, даже чем у остальных стран, вместе взятых", - отметил он.

    Трамп добавил, что венесуэльская нефть будет перерабатываться на предприятиях в Техасе.

    Дональд Трамп Венесуэла
    Tramp Venesuelanı ABŞ-nin 51-ci ştatı etməyi təklif edib
    MiniBoss
    44 filmi

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