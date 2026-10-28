Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле, но не получает большинства - Дополнено
- 28 октября, 2026
- 00:25
Будьте в курсе главных новостей!
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах, однако действующая правящая коалиция, согласно экзитполу, не получает большинства в Кнессете.
Как передает Report со ссылкой на государственный телеканал Kan-11, результаты опросов на выходе с избирательных участков были опубликованы после завершения голосования.
Согласно экзитполам ведущих израильских телеканалов, партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует по числу мандатов, однако действующая правящая коалиция не получает большинства в парламенте.
В частности, оппозиционный блок может рассчитывать на 52 мандата, блок Нетаньяху - на 50, а арабские партии - на 18.
Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата из 120.
Ожидается, что почти окончательные результаты подсчета голосов станут известны к 30 октября, а официальные итоги выборов будут опубликованы 4 ноября.