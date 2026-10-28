Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле, но не получает большинства - Дополнено

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах, однако действующая правящая коалиция, согласно экзитполу, не получает большинства в Кнессете.

Как передает Report со ссылкой на государственный телеканал Kan-11, результаты опросов на выходе с избирательных участков были опубликованы после завершения голосования.

Согласно экзитполам ведущих израильских телеканалов, партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует по числу мандатов, однако действующая правящая коалиция не получает большинства в парламенте.

В частности, оппозиционный блок может рассчитывать на 52 мандата, блок Нетаньяху - на 50, а арабские партии - на 18.

Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата из 120.

Ожидается, что почти окончательные результаты подсчета голосов станут известны к 30 октября, а официальные итоги выборов будут опубликованы 4 ноября.