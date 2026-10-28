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    Netanyahu partiyası seçkilərdə liderdir, lakin koalisiya çoxluğu qazana bilmir

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 00:27
    Netanyahu partiyası seçkilərdə liderdir, lakin koalisiya çoxluğu qazana bilmir

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun "Likud" partiyası parlament seçkilərində mandat sayına görə liderlik edir. Lakin exit-poll nəticələrinə əsasən, hazırkı hakim koalisiya Knessetdə çoxluğu əldə edə bilmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "Kan-11" dövlət telekanalı məlumat yayıb.

    İsrailin aparıcı telekanallarının keçirdiyi exit-poll sorğularına görə, müxalifət bloku 52, Netanyahunun bloku 50, ərəb partiyaları isə 18 mandat qazana bilər.

    Hökumətin formalaşdırılması üçün 120 deputatdan azı 61-nin dəstəyini əldə etmək lazımdır.

    Səslərin sayılmasının demək olar ki, yekun nəticələrinin oktyabrın 30-dək məlum olacağı, seçkilərin rəsmi nəticələrinin isə noyabrın 4-də açıqlanacağı gözlənilir.

    İsrail Dövləti Parlament seçkiləri
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