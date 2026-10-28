"Карабах" расстался с Аббасом Гусейновым

Футбольный клуб "Карабах" расстался с защитником Аббасом Гусейновым.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, контракт с футболистом, выступавшим за команду с 2017 года, расторгнут по взаимному согласию сторон.

В составе "Карабаха" Аббас Гусейнов семь раз становился чемпионом Азербайджана и дважды завоевывал Кубок страны.