Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    "Карабах" расстался с Аббасом Гусейновым

    Футбол
    • 28 октября, 2026
    • 01:12
    Карабах расстался с Аббасом Гусейновым

    Футбольный клуб "Карабах" расстался с защитником Аббасом Гусейновым.

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, контракт с футболистом, выступавшим за команду с 2017 года, расторгнут по взаимному согласию сторон.

    В составе "Карабаха" Аббас Гусейнов семь раз становился чемпионом Азербайджана и дважды завоевывал Кубок страны.

    ФК Карабах Аббас Гусейнов
    "Qarabağ" Abbas Hüseynovla yollarını ayırıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    01:55
    Франция направила разведывательный самолет в Румынию для патрулирования Черного моря
    Другие страны
    01:25
    CNN Brasil: Болсонару с семьей прибыл в США после бегства из Бразилии - Обновлено
    Другие страны
    01:12
    "Карабах" расстался с Аббасом Гусейновым
    Футбол
    00:55
    Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США
    Другие страны
    00:25
    Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле, но не получает большинства
    Другие страны
    00:17
    При наводнении на Гаити погибли не менее четырех человек
    Другие страны
    00:00
    Минуло шесть лет со дня очередного теракта в Барде, совершенного Арменией
    Внутренняя политика
    23:53
    Глава Минэнерго США предупредил Европу о проблемах с газом предстоящей зимой
    Другие страны
    23:42
    Вучич: Сербию ожидают трудные времена
    Другие страны
    Лента новостей