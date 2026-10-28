"Карабах" расстался с Аббасом Гусейновым
Футбол
- 28 октября, 2026
- 01:12
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Футбольный клуб "Карабах" расстался с защитником Аббасом Гусейновым.
Как сообщили Report в пресс-службе клуба, контракт с футболистом, выступавшим за команду с 2017 года, расторгнут по взаимному согласию сторон.
В составе "Карабаха" Аббас Гусейнов семь раз становился чемпионом Азербайджана и дважды завоевывал Кубок страны.
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