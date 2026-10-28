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    "Qarabağ" Abbas Hüseynovla yollarını ayırıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2026
    • 00:38
    Qarabağ Abbas Hüseynovla yollarını ayırıb

    "Qarabağ" klubu futbolçusu Abbas Hüseynovla yollarını ayırıb.

    Klubun mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, 2017-ci ildən komandada çıxış edən müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Abbas Hüseynov "Qarabağ"ın heyətində 7 dəfə Azərbaycan çempionu olub, 2 dəfə ölkə kubokunu qazanıb.

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