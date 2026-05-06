В Баку обсудили реализацию совместных экологических проектов с Турцией
Экология
- 06 мая, 2026
- 19:40
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов и министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Как сообщили Report в пресс-службе Минэкологии, в ходе встречи делегаций состоялся обмен мнениями о реализации проекта "Турецко-азербайджанский международный учебный центр и Умный питомник" в Джебраильском районе.
Также турецкая сторона была проинформирована о ходе подготовки к проведению в Азербайджане 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) и Всемирного дня окружающей среды (WED).
