В Баку обсудили реализацию совместных экологических проектов с Турцией

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов и министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Как сообщили Report в пресс-службе Минэкологии, в ходе встречи делегаций состоялся обмен мнениями о реализации проекта "Турецко-азербайджанский международный учебный центр и Умный питомник" в Джебраильском районе.

Также турецкая сторона была проинформирована о ходе подготовки к проведению в Азербайджане 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) и Всемирного дня окружающей среды (WED).