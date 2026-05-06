ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblar
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 07:33
ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik şəraitində döyüş təliminə başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, döyüş hazırlığı mərkəzi işini 25 il sonra bərpa edib.
Qeyd olunur ki, təlim proqramına piyada, dənizçi və dəniz piyadaları üçün cəngəllik şəraitində sağ qalma, təxliyə və patrul xidməti daxildir.
Agentlik yazır ki, bu cür təlimlər ABŞ administrasiyasının Meksika və ya Kubada mümkün hərbi əməliyyatlara hazırlıq barədə siqnalları fonunda yenidən aktuallıq qazanır.
"Bloomberg" həmçinin bildirib ki, ABŞ hərbi qulluqçuları panamalı həmkarları ilə birgə təlim keçirlər.
Son xəbərlər
08:39
Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndiribDigər ölkələr
08:21
Foto
Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:16
"Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunurDigər ölkələr
07:55
Foto
Tramp ICE İmmiqrasiya Mühafizəsinin adının NICE olmasını təklif edibDigər ölkələr
07:33
ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblarDigər ölkələr
07:02
Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayırElm və təhsil
06:37
Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alırDigər ölkələr
06:19
Vuçiç: Məmurlardan şikayətlər almaq üçün portal yaradacağamDigər ölkələr
05:59