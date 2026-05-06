İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblar

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 07:33
    ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblar

    ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik şəraitində döyüş təliminə başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, döyüş hazırlığı mərkəzi işini 25 il sonra bərpa edib.

    Qeyd olunur ki, təlim proqramına piyada, dənizçi və dəniz piyadaları üçün cəngəllik şəraitində sağ qalma, təxliyə və patrul xidməti daxildir.

    Agentlik yazır ki, bu cür təlimlər ABŞ administrasiyasının Meksika və ya Kubada mümkün hərbi əməliyyatlara hazırlıq barədə siqnalları fonunda yenidən aktuallıq qazanır.

    "Bloomberg" həmçinin bildirib ki, ABŞ hərbi qulluqçuları panamalı həmkarları ilə birgə təlim keçirlər.

    ABŞ hərbçiləri Cəngəllik Hərbi təlim
    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Son xəbərlər

    08:39

    Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    08:21
    Foto

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:16

    "Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunur

    Digər ölkələr
    07:55
    Foto

    Tramp ICE İmmiqrasiya Mühafizəsinin adının NICE olmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    07:33

    ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblar

    Digər ölkələr
    07:02

    Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayır

    Elm və təhsil
    06:37

    Vens: ABŞ-də 186 min ölü insan ərzaq yardımı alır

    Digər ölkələr
    06:19

    Vuçiç: Məmurlardan şikayətlər almaq üçün portal yaradacağam

    Digər ölkələr
    05:59

    ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəli gəmiyə zərbə endirib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti