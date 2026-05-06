Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

Американские военные вновь начали проходить боевую подготовку в условиях джунглей в Панаме.

По его данным, центр боевой подготовки возобновил работу спустя 25 лет.

Отмечается, что программа обучения включает выживание, эвакуацию и патрулирование в условиях джунглей для пехотинцев, моряков и морских пехотинцев.

Как пишет агентство, такая подготовка вновь приобретает актуальность на фоне сигналов со стороны американской администрации о готовности к возможным силовым операциям в Мексике или на Кубе.

Bloomberg также сообщает, что американские военные проводят тренировки совместно с панамскими коллегами.