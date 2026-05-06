Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 05:53
    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Американские военные вновь начали проходить боевую подготовку в условиях джунглей в Панаме.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    По его данным, центр боевой подготовки возобновил работу спустя 25 лет.

    Отмечается, что программа обучения включает выживание, эвакуацию и патрулирование в условиях джунглей для пехотинцев, моряков и морских пехотинцев.

    Как пишет агентство, такая подготовка вновь приобретает актуальность на фоне сигналов со стороны американской администрации о готовности к возможным силовым операциям в Мексике или на Кубе.

    Bloomberg также сообщает, что американские военные проводят тренировки совместно с панамскими коллегами.

    Военные учения Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ hərbçiləri yenidən Panamada cəngəllik təliminə başlayıblar

    Последние новости

    08:29

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре

    Другие страны
    07:51

    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Религия
    07:24

    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Другие страны
    07:10

    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    Наука и образование
    06:46

    Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ

    Другие страны
    06:19

    Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE

    Другие страны
    05:53

    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Другие страны
    05:25

    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    Другие страны
    Лента новостей