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    Бакинский суд приговорил восьмерых фигурантов дела о терроризме к длительным срокам

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 11:30
    Бакинский суд приговорил восьмерых фигурантов дела о терроризме к длительным срокам

    В Азербайджане восемь обвиняемых по делу об участии в деятельности террористической группировки приговорены к лишению свободы на сроки от 8 лет 6 месяцев до 13 лет.

    Как сообщает Report, приговор огласил Бакинский суд по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Намига Керимова.

    Согласно решению суда, Вугар Наджафли и Джамал Гёзалов приговорены к 9 годам 6 месяцам лишения свободы каждый, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов - к 8 годам 6 месяцам каждый, Магомед Гусейнли и Турал Агаев - к 13 годам каждый, Мушфиг Гашимов - к 10 годам, Мир Джавад Гусейнли - к 12 годам 6 месяцам.

    Уголовное дело было возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

    Как установило следствие, граждане Азербайджана Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов являлись членами группы, созданной для совершения преступлений террористического характера. В 2024 году они покинули Азербайджан и скрывались в горной местности Пакистана вблизи границы с Афганистаном.

    По данным следствия, обвиняемые в составе международной террористической организации участвовали за пределами Азербайджана в боевой подготовке и вооруженных конфликтах, а также проходили подготовку по обращению с оружием в преступных целях.

    В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно с зарубежными спецслужбами и правоохранительными органами, фигуранты дела были задержаны на территории иностранных государств и доставлены в Азербайджан.

    В ходе расследования также было установлено, что террористическая деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджана Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым. Кроме того, были выявлены другие преступные деяния последних.

    Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли, Дадаш Гашимов, Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев были привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе или организации, а также в объединении организаторов, руководителей либо иных представителей организованных групп) и 283-1.3 (участие в созданных за пределами Азербайджана устойчивых группах, учениях и вооруженных конфликтах под предлогом распространения религиозных течений и исполнения религиозных обрядов либо на почве религиозной вражды). Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) Финансирование терроризма Борьба с терроризмом Бакинский суд по тяжким преступлениям
    Beynəlxalq terror təşkilatlarını maliyyələşdirmədə təqsirləndirilən dəstə üzvlərinə hökm oxunub
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