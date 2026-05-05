В Азербайджане обучение детей погибших саперов будет покрываться государством
Внутренняя политика
- 05 мая, 2026
- 16:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законодательство, согласно которым дети погибших при разминировании саперов смогут получать образование за счет государства.
Как сообщает Report, соответствующе поправки внесены в законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию".
Согласно изменениям, обучение детей минеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет оплачиваться за счет государственного бюджета вне зависимости от формы собственности учебного заведения (за исключением дополнительного образования).
Кроме того, предлагается снизить налогооблагаемый доход (базу) членов семей погибших саперов на 400 манатов в месяц.
Последние новости
21:13
Лавров и Рубио обсудили текущие связи между РФ и СШАВ регионе
21:11
Трамп заявил о личном участии в переговорах с ИраномДругие страны
20:59
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасностиВнутренняя политика
20:54
Фото
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕСВнешняя политика
20:50
Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человекДругие страны
20:37
Фото
Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНОАрмия
20:20
Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победитьДругие страны
20:11
Видео
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood AzerbaijanВнутренняя политика
20:07