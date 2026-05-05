В Азербайджане обучение детей погибших саперов будет покрываться государством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законодательство, согласно которым дети погибших при разминировании саперов смогут получать образование за счет государства.

Как сообщает Report, соответствующе поправки внесены в законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию".

Согласно изменениям, обучение детей минеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет оплачиваться за счет государственного бюджета вне зависимости от формы собственности учебного заведения (за исключением дополнительного образования).

Кроме того, предлагается снизить налогооблагаемый доход (базу) членов семей погибших саперов на 400 манатов в месяц.