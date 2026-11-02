Трамп: США собирают разведданные о России и Китае

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США ведут сбор разведывательной информации о России и Китае, а они, по его мнению, делают то же самое в отношении американской стороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома рассказал, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

При этом Трамп подчеркнул, что не видит в этом повода для беспокойства.

"Кто-то сказал: "Сэр, Китай шпионит за нами". Я сказал: "Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом. Он сказал: "Это ужасно, сэр, Китай, Россия шпионят за нами". Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом", - утверждал Трамп.

Президент США не уточнил, о какой именно разведывательной информации идет речь. Он также не пояснил, с кем именно и когда обсуждал эту тему.