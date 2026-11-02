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    Трамп: США собирают разведданные о России и Китае

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 02:56
    Трамп: США собирают разведданные о России и Китае

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США ведут сбор разведывательной информации о России и Китае, а они, по его мнению, делают то же самое в отношении американской стороны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома рассказал, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

    При этом Трамп подчеркнул, что не видит в этом повода для беспокойства.

    "Кто-то сказал: "Сэр, Китай шпионит за нами". Я сказал: "Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом. Он сказал: "Это ужасно, сэр, Китай, Россия шпионят за нами". Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом", - утверждал Трамп.

    Президент США не уточнил, о какой именно разведывательной информации идет речь. Он также не пояснил, с кем именно и когда обсуждал эту тему.

    Дональд Трамп Разведывательная деятельность Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР) Россия
    Tramp: ABŞ Rusiya və Çinlə bağlı kəşfiyyat məlumatları toplayır
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