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    Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории "Формулы 1"

    Формула 1
    • 02 ноября, 2026
    • 02:26
    Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1

    Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли по итогам Гран-при Мексики досрочно стал чемпионом "Формулы 1".

    Как сообщает Report, для завоевания титула 20-летнему пилоту достаточно было попасть в число девяти лучших в основной гонке и завоевать всего два очка.

    В итоге Антонелли занял в Мехико третье место. Победу одержал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, англичанин Льюис Хэмилтон из Ferrari пришел к финишу вторым.

    Перед гонкой в Мехико Антонелли опережал товарища по команде Джорджа Расселла на 123 очка, а Хэмилтона - на 124. Ранее в этом сезоне он выиграл девять гонок.

    Антонелли, выступающий за Mercedes c 2025 года, стал самым молодым чемпионом в истории "королевских гонок" - предыдущий рекорд принадлежал немцу Себастьяну Феттелю, который взял первый титул в 23-летнем возрасте в 2010 году. Антонелли также стал третьим чемпионом "королевских гонок" из Италии после Джузеппе Фарины (1950) и Альберто Аскари (1952, 1953).

    Андреа Кими Антонелли Формула 1
    Antonelli "Formula 1" tarixinin ən gənc çempionu olub
    44 filmi
    MiniBoss

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