Хегсет: ВС США не будут вторгаться в водное и воздушное пространство Ирана

Американские военные не будут вторгаться в водное и воздушное пространства Ирана во время операции "Свобода" по проведению судов через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции.

"Цель США - защитить судоходство от иранской агрессии. США не потребуется входить в иранское воздушное пространство или воды в рамках открытия Ормузского пролива. Мы не ищем конфликта. Они заявили, что контролируют пролив, но это не так", - сказал он.

Он также отметил, что в настоящее время сотни судов готовятся воспользоваться предложением ВС США о проведении через данный пролив.

Хегсет предупредил Иран о том, что в случае нападения на торговые суда "на него обрушится массированный удар".

"Иран столкнется с подавляющей огневой мощью, если нападет на торговые суда", - отметил он.