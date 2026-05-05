    05 мая, 2026
    16:16
    Хегсет: ВС США не будут вторгаться в водное и воздушное пространство Ирана

    Американские военные не будут вторгаться в водное и воздушное пространства Ирана во время операции "Свобода" по проведению судов через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции.

    "Цель США - защитить судоходство от иранской агрессии. США не потребуется входить в иранское воздушное пространство или воды в рамках открытия Ормузского пролива. Мы не ищем конфликта. Они заявили, что контролируют пролив, но это не так", - сказал он.

    Он также отметил, что в настоящее время сотни судов готовятся воспользоваться предложением ВС США о проведении через данный пролив.

    Хегсет предупредил Иран о том, что в случае нападения на торговые суда "на него обрушится массированный удар".

    "Иран столкнется с подавляющей огневой мощью, если нападет на торговые суда", - отметил он.

    Pit Heqset: Hörmüz boğazından keçid zamanı İranın sərhədləri pozulmayacaq

