Лула да Силва переизбран президентом Бразилии - Обновлено 2

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, обеспечив себе новый срок на посту главы государства.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда Бразилии после обработки 97,69% протоколов. На этом этапе подсчета голосов победа действующего президента стала математически гарантированной.

Согласно данным избиркома, лидер левой Партии трудящихся Лула да Силва набирает 51,74% голосов. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, представляющий правую оппозицию, получает 48,26%.

Таким образом, Болсонару уже не сможет преодолеть отставание от действующего президента даже после подсчета оставшихся голосов.

Лула да Силва стал первым политиком в современной истории Бразилии, которому удалось победить на президентских выборах после отставания от соперника в первом туре.

Новый президентский срок Лулы да Силвы начнется 1 января 2027 года.

04:13

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов, увеличивая отрыв от своего соперника Флавиу Болсонару.

Как передает Report со ссылкой на бразильский портал Blog do BG, после обработки 80,02% протоколов Лула да Силва набирает 51,27% голосов, а представляющий правую оппозицию сенатор Флавиу Болсонару - 48,73%.

Таким образом, преимущество действующего президента составляет 2,54 процентного пункта.

Подсчет голосов продолжается.

04:00

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов, увеличив отрыв от кандидата правой оппозиции Флавиу Болсонару.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда Бразилии после обработки 60,85% протоколов.

Лула да Силва набирает 50,55% голосов. За него проголосовали 37 961 372 избирателя.

Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, получает 49,45% голосов. Его кандидатуру поддержали 37 141 339 избирателей.

Таким образом, преимущество действующего президента составляет 1,1 процентного пункта, или более 820 тыс. голосов.