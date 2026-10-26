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    Lula da Silva yenidən Braziliya Prezidenti seçilib - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 04:25
    Lula da Silva yenidən Braziliya Prezidenti seçilib - Yenilənib

    Braziliyanın hazırkı prezidenti Luis İnasio Lula da Silva prezident seçkilərinin ikinci turunda qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu protokolların 97,69 %-nin işlənməsindən sonra Braziliyanın Ali Seçki Məhkəməsinin məlumatları təsdiq edir.

    Səslərin sayılmasının bu mərhələsində hazırkı prezidentin qələbəsi riyazi cəhətdən təmin olunub.

    Seçki komissiyasının məlumatlarına görə, solçu İşçilər Partiyasının lideri Lula da Silva səslərin 51,74 %-ni toplayır. Onun rəqibi, sağçı müxalifəti təmsil edən senator Flavio Bolsonaru isə 48,26 % alır.

    Beləliklə, Bolsonaru hətta qalan səslər sayıldıqdan sonra belə hazırkı prezidentlə arasındakı fərqi azalda bilməyəcək.

    Lula da Silva Braziliyanın müasir tarixində birinci turda rəqibindən geri qaldıqdan sonra prezident seçkilərində qalib gəlməyi bacaran ilk siyasətçi olub.

    Onun yeni prezidentlik müddəti 2027-ci il yanvarın 1-də başlayacaq.

    Braziliyanın hazırkı prezidenti Luis İnasio Lula da Silva prezident seçkilərinin ikinci turunda rəqibi Flavio Bolsonaro ilə aradakı fərqi artıraraq liderliyini qoruyur.

    "Report" Braziliyanın "Blog do BG" portalına istinadən xəbər verir ki, protokolların 80,02 %-i işləndikdən sonra Lula da Silva səslərin 51,27 %-ni, sağ müxalifəti təmsil edən senator Flavio Bolsonaru isə 48,73 %-ni toplayıb.

    Beləliklə, hazırkı prezidentin üstünlüyü 2,54 faiz bəndi təşkil edir.

    Səslərin sayılması davam edir.

    Lula da Silva Braziliya
    Лула да Силва переизбран президентом Бразилии - Обновлено 2
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