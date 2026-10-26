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    Дональд Трамп призвал израильтян поддержать Нетаньяху на выборах

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 05:05
    Дональд Трамп призвал израильтян поддержать Нетаньяху на выборах

    Президент США Дональд Трамп призвал граждан Израиля проголосовать за премьер-министра Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах, высоко оценив его деятельность и сотрудничество с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    Трамп напомнил, что неделю назад публично поддержал Нетаньяху, и заявил, что их сотрудничество позволило добиться значительных результатов в военной сфере.

    "Как всем известно, включая наших врагов, у нас с Биби сложились прекрасные отношения, и мы вместе добивались побед", - написал он.

    Президент США упомянул военную операцию против Венесуэлы, назвав ее одной из самых успешных в истории, а также операции Midnight Hammer ("Полуночный молот") и Epic Fury ("Эпическая ярость") против Ирана.

    По утверждению Трампа, первая операция позволила не допустить получения Ираном ядерного оружия, а в результате второй страна лишилась военно-морских и военно-воздушных сил.

    Американский лидер также заявил, что вооруженные силы и экономика Ирана находятся в тяжелом состоянии, инфляция достигла 301%, а морская блокада препятствует поставкам нефти. Кроме того, по его словам, Иран лишился двух уровней военного и политического руководства.

    "Когда вы придете на избирательные участки, помните, что Биби был выдающимся премьер-министром военного времени", - подчеркнул Трамп.

    Он также напомнил, что противники Израиля и США называли эти страны "малым сатаной" и "большим сатаной" соответственно.

    "Больше не должно звучать по всему миру скандирование "Смерть Америке, смерть Израилю", и этого не будет. Голосуйте за Биби Нетаньяху на пост премьер-министра. Мы должны завершить начатое!" - заключил президент США.

    Дональд Трамп Государство Израиль Биньямин Нетаньяху Парламентские выборы
    Donald Tramp israilliləri seçkilərdə Netanyahunu dəstəkləməyə çağırıb
    44 filmi
    44 filmi

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