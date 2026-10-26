Эрдоган проведет заседание Кабмина Турции
В регионе
- 26 октября, 2026
- 06:58
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Сегодня под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Кабинета министров.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, главной темой заседания станет кризис, вызванный манипуляциями на фондовой бирже.
Кроме того, участники заседания обсудят процесс "Турция без терроризма".
В повестку дня также включены события на Ближнем Востоке, текущая ситуация на Аравийском полуострове, растущая напряженность между США и Ираном, а также региональные процессы.
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