Правительство Японии проведет экстренное заседание из-за массовых кибератак

Правительство Японии проведет специальное заседание по вопросам кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак, приведших к утечке персональных данных десятков миллионов человек.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

"Недавние кибератаки на японские компании привели к серии масштабных утечек данных, а также дополнительному ущербу в результате неправомерного использования похищенной информации. Это представляет угрозу безопасности граждан, поэтому принятие контрмер не терпит отлагательств", - подчеркнул он.

По словам Кихары, в заседании примут участие премьер-министр Санаэ Такаити, министр финансов Сацуки Катаяма, министр обороны Синдзиро Коидзуми и руководители других ведомств.

За первые девять месяцев 2026 года в Японии зарегистрировано более 600 кибератак на компании, предприятия и государственные учреждения. Этот показатель уже превысил общее число подобных инцидентов за весь 2025 год.

В частности, 22 октября японский разработчик видеоигр Capcom сообщил об утечке данных до 11,7 млн пользователей по всему миру. На следующий день одна из крупнейших транспортных компаний страны Sagawa Express заявила о возможной компрометации информации 53,2 млн клиентов.

В начале октября в результате несанкционированного доступа к системе сервиса бронирования авиабилетов Sky Ticket произошла утечка данных около 14 млн пользователей.

Кроме того, в том же месяце стало известно о попадании в руки злоумышленников персональных данных примерно 11,18 млн пользователей Burger King.