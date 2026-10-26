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    Правительство Японии проведет экстренное заседание из-за массовых кибератак

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 07:50
    Правительство Японии проведет экстренное заседание из-за массовых кибератак

    Правительство Японии проведет специальное заседание по вопросам кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак, приведших к утечке персональных данных десятков миллионов человек.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

    "Недавние кибератаки на японские компании привели к серии масштабных утечек данных, а также дополнительному ущербу в результате неправомерного использования похищенной информации. Это представляет угрозу безопасности граждан, поэтому принятие контрмер не терпит отлагательств", - подчеркнул он.

    По словам Кихары, в заседании примут участие премьер-министр Санаэ Такаити, министр финансов Сацуки Катаяма, министр обороны Синдзиро Коидзуми и руководители других ведомств.

    За первые девять месяцев 2026 года в Японии зарегистрировано более 600 кибератак на компании, предприятия и государственные учреждения. Этот показатель уже превысил общее число подобных инцидентов за весь 2025 год.

    В частности, 22 октября японский разработчик видеоигр Capcom сообщил об утечке данных до 11,7 млн пользователей по всему миру. На следующий день одна из крупнейших транспортных компаний страны Sagawa Express заявила о возможной компрометации информации 53,2 млн клиентов.

    В начале октября в результате несанкционированного доступа к системе сервиса бронирования авиабилетов Sky Ticket произошла утечка данных около 14 млн пользователей.

    Кроме того, в том же месяце стало известно о попадании в руки злоумышленников персональных данных примерно 11,18 млн пользователей Burger King.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Япония
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