В отопительный сезон 2025-26 гг. "Азеристиликтеджхизат" эксплуатировало 549 котельных в Баку и в регионах

В отопительный сезон 2025-2026 годов ОАО "Азеристиликтеджхизат" эксплуатировало 549 котельных в Баку и в регионах страны.

Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

Отмечается, что за счет 523 котельных, находящихся на балансе организации, и 26 обслуживаемых котельных теплоэнергией были обеспечены 3 833 жилых дома, около 177 185 квартир, 274 школы, 159 детских садов, 141 объект здравоохранения, 160 других организаций, финансируемых из бюджета, 2 627 других хозяйственных объектов, в том числе в регионах - 197 котельных, 588 жилых домов, 100 школ, 35 детских садов, 44 объекта здравоохранения, 60 других организаций, финансируемых из бюджета, и 167 других хозяйственных объектов.

В рамках услуг горячего водоснабжения посредством 41 котельной в Баку и регионах горячей водой обеспечиваются 3127 квартир в 45 многоквартирных жилых домах, 13 бюджетных, 104 социальных и других хозяйственных объекта.