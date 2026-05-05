Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В отопительный сезон 2025-26 гг. "Азеристиликтеджхизат" эксплуатировало 549 котельных в Баку и в регионах

    Энергетика
    • 05 мая, 2026
    • 16:13
    В отопительный сезон 2025-26 гг. Азеристиликтеджхизат эксплуатировало 549 котельных в Баку и в регионах

    В отопительный сезон 2025-2026 годов ОАО "Азеристиликтеджхизат" эксплуатировало 549 котельных в Баку и в регионах страны.

    Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

    Отмечается, что за счет 523 котельных, находящихся на балансе организации, и 26 обслуживаемых котельных теплоэнергией были обеспечены 3 833 жилых дома, около 177 185 квартир, 274 школы, 159 детских садов, 141 объект здравоохранения, 160 других организаций, финансируемых из бюджета, 2 627 других хозяйственных объектов, в том числе в регионах - 197 котельных, 588 жилых домов, 100 школ, 35 детских садов, 44 объекта здравоохранения, 60 других организаций, финансируемых из бюджета, и 167 других хозяйственных объектов.

    В рамках услуг горячего водоснабжения посредством 41 котельной в Баку и регионах горячей водой обеспечиваются 3127 квартир в 45 многоквартирных жилых домах, 13 бюджетных, 104 социальных и других хозяйственных объекта.

    Азеристиликтеджхизат
    "Azəristiliktəchizat" son mövsümdə xidmət göstərdiyi obyektlərin sayını açıqlayıb

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей