Халук Байрактар: Азербайджан и Турция усиливают оборонное сотрудничество

Азербайджан и Турция продолжают укреплять сотрудничество в оборонной промышленности.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом журналистам заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

По его словам, ряд ведущих турецких компаний, таких как Baykar, Roketsan, ASELSAN, реализуют совместные производственные и инвестиционные проекты в Азербайджане.

Байрактар ​​также отметил, что в рамках сотрудничества с компанией Baykar некоторые продукты производятся на предприятиях, созданных в Азербайджане.