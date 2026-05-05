Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Халук Байрактар: Азербайджан и Турция усиливают оборонное сотрудничество

    Армия
    • 05 мая, 2026
    • 16:17
    Халук Байрактар: Азербайджан и Турция усиливают оборонное сотрудничество

    Азербайджан и Турция продолжают укреплять сотрудничество в оборонной промышленности.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом журналистам заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

    По его словам, ряд ведущих турецких компаний, таких как Baykar, Roketsan, ASELSAN, реализуют совместные производственные и инвестиционные проекты в Азербайджане.

    Байрактар ​​также отметил, что в рамках сотрудничества с компанией Baykar некоторые продукты производятся на предприятиях, созданных в Азербайджане.

    Халук Байрактар Турция Оборонная промышленность Компания Baykar
    Haluk Bayraktar: Azərbaycanla Türkiyə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
    Haluk Bayraktar: Azerbaijan, Türkiye strengthening defense cooperation

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей