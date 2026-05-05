Халук Байрактар: Азербайджан и Турция усиливают оборонное сотрудничество
Армия
- 05 мая, 2026
- 16:17
Азербайджан и Турция продолжают укреплять сотрудничество в оборонной промышленности.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом журналистам заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.
По его словам, ряд ведущих турецких компаний, таких как Baykar, Roketsan, ASELSAN, реализуют совместные производственные и инвестиционные проекты в Азербайджане.
Байрактар также отметил, что в рамках сотрудничества с компанией Baykar некоторые продукты производятся на предприятиях, созданных в Азербайджане.
