В Баку арестованы участники массовой драки в кафе, в которой погиб человек

В Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных по делу о массовой драке в кафе, в результате которой погиб один человек.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято Хатаинским районным судом.

Согласно решению суда, Камран Саттар оглу Эфендиев, Микаил Вели оглу Исмайылов, Рамиль Захир оглу Дадашов, Эльдар Фаиг оглу Эльдаров и Гасан Мехман оглу Зульфугаров, обвиняемые по статьям 218.1, 218.2, 234.4.1, 234.4.3, 29, 234.4.1 и 29, 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана, заключены под стражу сроком на четыре месяца.

Представление и ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмеда Арзухан оглу Али-заде направлены в Бакинский апелляционный суд для решения вопроса о передаче материалов на рассмотрение в другой суд.