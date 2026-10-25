İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakıda kafedə kütləvi dava ilə bağlı saxlanılan şəxslər həbs olunublar

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2026
    • 19:00
    Bakıda kafedə kütləvi dava ilə bağlı saxlanılan şəxslər həbs olunublar

    Bakıda kafedə bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən kütləvi dava ilə bağlı saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə qərar Xətai Rayon Məhkəməsində qəbul olunub.

    Qərara görə, Cinayət Məcəlləsinin 218.1, 218.2, 234.4.1, 234.4.3, 29, 234.4.1 və 29, 234.4.3-cü maddələri üzrə təqsirləndirilən Əfəndiyev Kamran Səttar oğlu, İsmayılov Mikayıl Vəli oğlu, Dadaşov Ramil Zahir oğlu, Eldarov Eldar Faiq oğlu və Zülfiqarov Həsən Mehman oğlunun həbsdə saxlama müddəti 4 ay həddində müəyyən edilib.

    Əli-zadə Əhməd Arzuxan oğlunun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair təqdimat və vəsatət isə baxılması üçün başqa məhkəməyə verilməsi məsələsinin həll olunması məqsədilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib.

    Həbs qətimkan tədbiri Kütləvi dava Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    В Баку арестованы участники массовой драки в кафе, в которой погиб человек
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:33
    Foto
    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri 5 medalla başa vurub
    Fərdi
    19:31
    Bəqai: ABŞ birtərəfli tələblərindən əl çəkmir
    Region
    19:27
    Foto
    U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kubokunun ilk qalibləri müəyyənləşib
    Fərdi
    19:26
    Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olub
    Fərdi
    19:21
    Qudərzi: ABŞ İranı nüvə potensialı və Hörmüz boğazından məhrum etmək istəyir
    Region
    19:00
    Bakıda kafedə kütləvi dava ilə bağlı saxlanılan şəxslər həbs olunublar
    Hadisə
    19:00
    Tramp İranla razılaşma bağlamaq, yoxsa müharibəyə davam etmək barədə seçim arasında qaldığını bildirib
    Digər ölkələr
    18:46
    Britaniya müdafiəyə əlavə milyardlarla funt sterlinq ayırmağı planlaşdırır
    Digər ölkələr
    18:20
    Pezeşkian: İranda vahid məlumatların olmaması ayrı-seçkiliyə səbəb olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti