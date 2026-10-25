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    Во Франции активисты попытались сорвать выступление лидера "Национального объединения"

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 20:42
    Во Франции активисты попытались сорвать выступление лидера Национального объединения

    Во Франции противники правой партии "Национальное объединение" попытались сорвать выступление ее председателя Жордана Барделла на партийном конгрессе в Орлеане.

    Как передает Report, инцидент произошел во время выступления политика, трансляция которого велась в социальной сети X.

    Барделла был вынужден ненадолго прервать речь после того, как в зале началась потасовка между сторонниками партии и активистами, выступающими против ее политического курса.

    Начало столкновения не попало в кадр официальной трансляции. Однако Барделла несколько раз призвал присутствующих сохранять спокойствие и дождаться вмешательства службы безопасности.

    Впоследствии камеры показали, как охранники выводят из зала нескольких человек. Один из них держал в руках французский флаг.

    "Не надо делать рекламу крайне левым, которые ненавидят демократию! Пока мы ждем, когда служба безопасности выполнит свою работу, предлагаю спеть "Марсельезу"!", - заявил политик.

    После этого участники конгресса исполнили национальный гимн Франции, а активистов вывели из зала под одобрительные возгласы собравшихся.

    Акции протеста во Франции Жордан Барделла
    Fransada fəallar "Milli Birlik" liderinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər
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