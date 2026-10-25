В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в горном районе Гиндукуш на территории Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 206 км к востоку от города Кундуз, население которого составляет около 161 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 104 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.