В Афганистане произошло землетрясение
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 22:12
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в горном районе Гиндукуш на территории Афганистана.
Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 206 км к востоку от города Кундуз, население которого составляет около 161 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 104 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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