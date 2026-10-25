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    В Афганистане произошло землетрясение

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    • 25 октября, 2026
    • 22:12
    В Афганистане произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в горном районе Гиндукуш на территории Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 206 км к востоку от города Кундуз, население которого составляет около 161 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 104 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) Землетрясение Афганистан
    Əfqanıstanda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib
    44 filmi
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