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    Əfqanıstanda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 22:23
    Əfqanıstanda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Əfqanıstanın Hindukuş dağlıq rayonunda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri əhalisi təxminən 161 min nəfər olan Qunduz şəhərindən 206 km şərqdə yerləşib.

    Zəlzələnin ocağı 104 km dərinlikdə olub.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Əfqanıstan Zəlzələ Təbii fəlakət
    В Афганистане произошло землетрясение
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