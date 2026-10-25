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    США и Канада близки к заключению торгового соглашения

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 21:13
    США и Канада близки к заключению торгового соглашения

    Вашингтон и Оттава активизировали торговые переговоры и могут в ближайшее время заключить соглашение.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

    "Переговоры активизировались и набирают обороты. Министр торговли США Говард Латник на протяжении всей недели вел переговоры с канадскими коллегами. Думаю, они очень близки к заключению сделки", - сказал он.

    Ранее, 23 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Канада прилагает значительные усилия для достижения торгового соглашения с Вашингтоном.

    В свою очередь, премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что Оттава не намерена торопиться с заключением новой сделки ради снижения импортных пошлин, введенных американской стороной.

    Кевин Хассет Торговые переговоры Соединенные Штаты Америки (США) Канада
    ABŞ və Kanada ticarət sazişi bağlamağa yaxındır
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