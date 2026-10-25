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    ABŞ və Kanada ticarət sazişi bağlamağa yaxındır

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 21:28
    ABŞ və Kanada ticarət sazişi bağlamağa yaxındır

    Vaşinqton və Ottava ticarət danışıqlarını aktivləşdirib və yaxın vaxtlarda razılaşma imzalaya bilərr.

    "Report"un "Fox News"a istinadən məlumatına görə, bunu Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının direktoru Kevin Hasset bildirib.

    "Danışıqlar aktivləşib və vüsət alır. ABŞ-nin ticarət naziri Hovard Latnik bütün həftə ərzində kanadalı həmkarları ilə danışıqlar aparıb. Düşünürəm ki, onlar razılaşma əldə etməyə çox yaxındırlar", - o bildirib.

    Daha əvvəl oktyabrın 23-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kanadanın Vaşinqtonla ticarət razılaşması əldə etmək üçün əhəmiyyətli səylər göstərdiyini bildirmişdi.

    Öz növbəsində, Kanadanın Baş naziri Mark Karni vurğulayıb ki, Ottava Amerika tərəfinin tətbiq etdiyi idxal rüsumlarının azaldılması xatirinə yeni müqavilə bağlamağa tələsmək niyyətində deyil.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Kanada
    США и Канада близки к заключению торгового соглашения
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