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    Президент США сообщил о противоречивых данных американской разведки по Ирану

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 21:30
    Президент США сообщил о противоречивых данных американской разведки по Ирану

    Президент США Дональд Трамп заявил, что получил два существенно различающихся по содержанию комплекта разведывательных докладов об Иране.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Мичиган.

    "Есть два совершенно разных комплекта разведывательных докладов. У меня есть оба, и они очень сильно отличаются друг от друга", - сказал Трамп.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на служебную записку директора Национальной разведки США Джея Клейтона сообщали, что Тегеран активизировал попытки организовать покушения на американских граждан как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.

    "У меня есть и другие доклады, но сейчас я не буду говорить об их содержании. Мы, как вы знаете, хорошо справляемся с Ираном. У нас очень хорошие разведданные по Ирану. Некоторые из них были рассекречены, другие - нет", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarında ziddiyyətlərin olduğunu bildirib
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