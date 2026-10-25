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    Tramp İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarında ziddiyyətlərin olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 21:40
    Tramp İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarında ziddiyyətlərin olduğunu bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla bağlı məzmun baxımından bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən iki kəşfiyyat hesabatı toplusu aldığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə Miçiqan ştatına yola düşməzdən əvvəl Vaşinqton yaxınlığındakı "Endryus" hərbi bazasında jurnalistlərə açıqlama verib.

    "İki tamamilə fərqli kəşfiyyat hesabatı toplusu var. Hər ikisi məndədir və onlar bir-birindən çox ciddi şəkildə fərqlənir", - Tramp bildirib.

    Bundan əvvəl ABŞ mediası Milli Kəşfiyyat Direktorunun müavini Cey Kleytonun xidməti qeydinə istinadən Tehranın həm Yaxın Şərqdə, həm də onun hüdudlarından kənarda Amerika vətəndaşlarına qarşı sui-qəsd cəhdlərini təşkil etmək səylərini gücləndirdiyini yazıb.

    "Başqa hesabatlar da məndə var, lakin hazırda onların məzmunu barədə danışmayacağam. Bildiyiniz kimi, İranla bağlı işlərimiz yaxşı gedir. İran haqqında çox yaxşı kəşfiyyat məlumatlarımız var. Onların bəziləri məxfilikdən çıxarılıb, digərləri isə yox", - ABŞ Prezidenti əlavə edib.

    Donald Tramp Kəşfiyyat məlumatı Cey Kleyton ABŞ-İran gərginliyi
    Президент США сообщил о противоречивых данных американской разведки по Ирану
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