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    В Греции владельца сети пекарен задержали по делу о налоговом мошенничестве на 100 млн евро

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 21:50
    В Греции владельца сети пекарен задержали по делу о налоговом мошенничестве на 100 млн евро

    Полиция Греции задержала владельца сети пекарен Choriatiko Ангелоса Яннакопулоса и еще около 50 человек по подозрению в причастности к налоговому мошенничеству на сумму 100 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на газету Kathimerini, задержания провели сотрудники подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

    Расследование, начатое в январе 2026 года, охватывает около 200 пекарен, через которые, предположительно, проводились фиктивные сделки с целью уклонения от уплаты налогов.

    Яннакопулос был задержан после возвращения в Грецию из Дубая.

    По данным издания, бизнесмен ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его арестовали по обвинению в организации незаконной переправки женщин преимущественно из Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы с целью принуждения к занятию проституцией.

    В 2015 году суд первой инстанции приговорил Яннакопулоса к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Вместе с ним были осуждены еще 15 человек.

    Впоследствии бизнесмен обжаловал приговор и был освобожден под залог в размере нескольких сотен тысяч евро.

    Апелляционный суд смягчил назначенные наказания и снял часть обвинений, что позволило осужденным по этому делу остаться на свободе.

    Греция Мошенничество (аферизм)
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