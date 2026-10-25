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    Трамп ожидает заключения сделок с Россией по активам "Лукойла" и добыче газа на Аляске

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 22:51
    Трамп ожидает заключения сделок с Россией по активам Лукойла и добыче газа на Аляске

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделки по зарубежным активам российской нефтяной компании "Лукойл" и сотрудничеству с Россией в сфере добычи природного газа на Аляске рано или поздно будут заключены.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Мичиган.

    Отвечая на вопрос о перспективах заключения соответствующих соглашений, Трамп сказал: "Эти сделки будут заключены в тот или иной момент".

    "Мы не допустим, чтобы нефтедобывающая отрасль оставалась заложником ситуации, которую уже давно следовало урегулировать. Откровенно говоря, этот конфликт вообще не должен был начинаться", - подчеркнул президент США, имея в виду российско-украинский конфликт.

    "Эту войну необходимо урегулировать", - добавил он.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Tramp Alyaskada qaz hasilatı üzrə Rusiya ilə saziş bağlanmasını gözləyir
    44 filmi
    44 filmi

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