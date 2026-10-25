Трамп ожидает заключения сделок с Россией по активам "Лукойла" и добыче газа на Аляске
- 25 октября, 2026
- 22:51
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделки по зарубежным активам российской нефтяной компании "Лукойл" и сотрудничеству с Россией в сфере добычи природного газа на Аляске рано или поздно будут заключены.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Мичиган.
Отвечая на вопрос о перспективах заключения соответствующих соглашений, Трамп сказал: "Эти сделки будут заключены в тот или иной момент".
"Мы не допустим, чтобы нефтедобывающая отрасль оставалась заложником ситуации, которую уже давно следовало урегулировать. Откровенно говоря, этот конфликт вообще не должен был начинаться", - подчеркнул президент США, имея в виду российско-украинский конфликт.
"Эту войну необходимо урегулировать", - добавил он.