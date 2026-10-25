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    Tramp Alyaskada qaz hasilatı üzrə Rusiya ilə saziş bağlanmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 23:22
    Tramp Alyaskada qaz hasilatı üzrə Rusiya ilə saziş bağlanmasını gözləyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyanın "Lukoil" neft şirkətinin xarici aktivləri üzrə və Alyaskada təbii qaz hasilatı sahəsində Rusiya ilə əməkdaşlığa dair sövdələşmələrin gec-tez bağlanacağına əminliyini ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Miçiqan ştatına yola düşməzdən əvvəl Vaşinqton yaxınlığındakı "Endryus" hərbi bazasında jurnalistlərə bildirib.

    Müvafiq sazişlərin bağlanması perspektivləri ilə bağlı sualı cavablandıran Tramp deyib: "Bu sövdələşmələr bu və ya digər vaxtda bağlanacaq".

    "Biz neft hasilatı sənayesinin çoxdan nizama salınmalı olan vəziyyətin əsiri olaraq qalmasına yol verməyəcəyik. Açığını desək, bu münaqişə ümumiyyətlə başlamamalı idi", - ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini nəzərdə tutaraq vurğulayıb.

    "Bu müharibəni nizama salmaq lazımdır", - o əlavə edib.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Трамп ожидает заключения сделок с Россией по активам "Лукойла" и добыче газа на Аляске
    MiniBoss
    MiniBoss

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