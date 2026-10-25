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    В Сербии начались досрочные парламентские выборы

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 11:40
    В Сербии начались досрочные парламентские выборы

    В Сербии стартовали досрочные парламентские выборы.

    Как сообщает балканское бюро Report, гражданам предстоит избрать 250 депутатов нового созыва парламента Сербии.

    Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени.

    Парламентские выборы Сербия
    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir
    Serbia begins voting in snap parliamentary elections
    44 filmi
    44 filmi

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