В Сербии начались досрочные парламентские выборы
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 11:40
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В Сербии стартовали досрочные парламентские выборы.
Как сообщает балканское бюро Report, гражданам предстоит избрать 250 депутатов нового созыва парламента Сербии.
Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени.
Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir
Serbia begins voting in snap parliamentary elections
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