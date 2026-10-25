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    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 11:39
    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir

    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri başlayıb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, seçkilərdə vətəndaşlar Serbiya parlamentinin yeni çağırışında təmsil olunacaq 250 deputatı seçəcəklər.

    Seçki məntəqələri Serbiya vaxtı ilə saat 20:00-dək açıq olacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti növbədənkənar parlament seçkilərini müşahidə etmək, həmçinin seçki idarəçiliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı və təcrübə mübadiləsini genişləndirmək üçün bu ölkədə səfərdədir.

    Növbədənkənar parlament seçkiləri Serbiya
    В Сербии начались досрочные парламентские выборы
    Serbia begins voting in snap parliamentary elections
    MiniBoss
    MiniBoss

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