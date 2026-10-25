Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 20:34
    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку

    Сборная Азербайджана провела очередной матч на чемпионате мира и фестивале U-15, проходящих в Баку.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова встретилась со сборной Австралии.

    Матч, состоявшийся в Говсанском спортивном комплексе, завершился победой соперника со счетом 3:1.

    Напомним, что ранее сборная Азербайджана обыграла Тимор-Лесте (6:0) и Андорру (1:0).

    26 октября национальная команда встретится со сборной Израиля в 11:30, а в 18:15 сыграет с Гаити.

    В турнире принимают участие команды, представляющие ассоциации - члены ФИФА из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

    Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч турнира состоится в Бакинском кристальном зале.

    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана по футболу Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
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