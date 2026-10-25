İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2026
    • 20:20
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib

    Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti görüşünü keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçi olduğu komanda Avstraliya ilə üz-üzə gəlib.

    Hövsan Yarış Kompleksində keçirilən görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Xatırladaq ki, millimiz daha əvvəl Timor-Leste yığmasını 6:0, Andorranı isə 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Milli oktyabrın 26-sı saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    Futbol üzrə Azərbaycan millisi FIFA FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
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    Сборная Азербайджана уступила Австралии на ЧМ U-15 в Баку
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