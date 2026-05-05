Физиев сразится с Торресом в главном бою UFC в Баку

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев в главном поединке турнира UFC в Баку поборется с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское кольцо, бой пройдет в легком весе и станет центральным событием турнира.

Физиев (13-5) занимает 11-е место в дивизионе. Боец рассчитывает добиться победы на домашней арене и вернуться в число претендентов на титул чемпиона. Его соперник - представитель Тихуаны Мануэль Торрес (17-3), который одержал все свои победы в UFC нокаутом и обладает стопроцентным показателем досрочных завершений.

Во втором по значимости поединке зрителей ожидает противостояние в среднем весе между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым и бразильцем Мичелом Перейра, известным своим агрессивным стилем.

Турнир UFC Fight Night Baku состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене.