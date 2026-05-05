    Физиев сразится с Торресом в главном бою UFC в Баку

    05 мая, 2026
    16:24
    Азербайджанский боец Рафаэль Физиев в главном поединке турнира UFC в Баку поборется с мексиканцем Мануэлем Торресом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское кольцо, бой пройдет в легком весе и станет центральным событием турнира.

    Физиев (13-5) занимает 11-е место в дивизионе. Боец рассчитывает добиться победы на домашней арене и вернуться в число претендентов на титул чемпиона. Его соперник - представитель Тихуаны Мануэль Торрес (17-3), который одержал все свои победы в UFC нокаутом и обладает стопроцентным показателем досрочных завершений.

    Во втором по значимости поединке зрителей ожидает противостояние в среднем весе между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым и бразильцем Мичелом Перейра, известным своим агрессивным стилем.

    Турнир UFC Fight Night Baku состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене.

    Bakıdakı UFC turnirinin əsas döyüşündə Rafael Fiziyev Manuel Torreslə üz-üzə gələcək
    Rafael Fiziev to face Manuel Torres in Baku UFC main event

