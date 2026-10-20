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    В Баку пройдет выставка "Зачарованный лес"

    Kультурная политика
    • 20 октября, 2026
    • 17:22
    В Баку пройдет выставка Зачарованный лес

    Выставка "Зачарованный лес" художницы Камилы Мурадовой откроется 22 октября в Nine Senses Art Center.

    Как сообщает Report, экспозиция организована в рамках культурного события "Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW".

    Проект представляет собой визуально-философское исследование взаимосвязи природы, коллективной памяти и человеческого тела.

    Отправной точкой для создания серии работ стал старый тутовый сад в Шуше. Вековые деревья предстают здесь не просто частью природного ландшафта, а свидетелями истории и хранителями культурной памяти региона.

    В центре исследования художницы - анатомия дерева: от скрытой структуры корней до хрупких очертаний ветвей, листьев и соцветий. Мурадова проводит параллели между природными формами и человеческим телом: фактура коры напоминает кожу, ветви ассоциируются с сосудистой системой, а годичные кольца символизируют память о пережитых изменениях, травмах и возрождении.

    Одним из ключевых материалов выставки станет уголь - вещество, образующееся из древесины под воздействием огня и сохраняющее следы преобразования материи. Выставка продолжает концептуальную линию фестивальной программы Sense the Future NOW. Обращаясь к прошлому, исследуя культурную память и подчеркивая значение природного наследия, проект предлагает зрителям задуматься о будущем и роли человека и природы в его формировании.

    Выставка продлится до 30 ноября 2026 года.

    В Баку пройдет выставка Зачарованный лес
    В Баку пройдет выставка Зачарованный лес
    В Баку пройдет выставка Зачарованный лес
    В Баку пройдет выставка Зачарованный лес
    Выставка Nine Senses Art Center
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