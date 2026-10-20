В Баку пройдет выставка "Зачарованный лес"

Выставка "Зачарованный лес" художницы Камилы Мурадовой откроется 22 октября в Nine Senses Art Center.

Как сообщает Report, экспозиция организована в рамках культурного события "Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW".

Проект представляет собой визуально-философское исследование взаимосвязи природы, коллективной памяти и человеческого тела.

Отправной точкой для создания серии работ стал старый тутовый сад в Шуше. Вековые деревья предстают здесь не просто частью природного ландшафта, а свидетелями истории и хранителями культурной памяти региона.

В центре исследования художницы - анатомия дерева: от скрытой структуры корней до хрупких очертаний ветвей, листьев и соцветий. Мурадова проводит параллели между природными формами и человеческим телом: фактура коры напоминает кожу, ветви ассоциируются с сосудистой системой, а годичные кольца символизируют память о пережитых изменениях, травмах и возрождении.

Одним из ключевых материалов выставки станет уголь - вещество, образующееся из древесины под воздействием огня и сохраняющее следы преобразования материи. Выставка продолжает концептуальную линию фестивальной программы Sense the Future NOW. Обращаясь к прошлому, исследуя культурную память и подчеркивая значение природного наследия, проект предлагает зрителям задуматься о будущем и роли человека и природы в его формировании.

Выставка продлится до 30 ноября 2026 года.