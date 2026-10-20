"Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы за инциденты в дерби

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы "Карабах" и "Нефтчи".

Как сообщает Report, штрафы связаны с инцидентами между этими командами в VIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Агдамский клуб понес ущерб в размере 5 000 манатов из-за массовых оскорблений болельщиков в адрес команды соперника, а бакинскому "Нефтчи" предстоит выплатить 3 000 манатов за использование болельщиками пиротехники и 700 манатов за желтые карточки, полученные пятью игроками.

Кроме того, пресс-секретарю "Нефтчи" Асефу Зейналлы вынесено предупреждение за незначительный ущерб стадиону. Ущерб был оплачен на месте.

Напомним, что азербайджанское дерби завершилось со счетом 3:3.