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    "Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы за инциденты в дерби

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 17:37
    Карабах и Нефтчи оштрафованы за инциденты в дерби

    Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы "Карабах" и "Нефтчи".

    Как сообщает Report, штрафы связаны с инцидентами между этими командами в VIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Агдамский клуб понес ущерб в размере 5 000 манатов из-за массовых оскорблений болельщиков в адрес команды соперника, а бакинскому "Нефтчи" предстоит выплатить 3 000 манатов за использование болельщиками пиротехники и 700 манатов за желтые карточки, полученные пятью игроками.

    Кроме того, пресс-секретарю "Нефтчи" Асефу Зейналлы вынесено предупреждение за незначительный ущерб стадиону. Ущерб был оплачен на месте.

    Напомним, что азербайджанское дерби завершилось со счетом 3:3.

    Штрафные санкции Дисциплинарный комитет Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ФК Карабах ФК Нефтчи
    "Qarabağ" və "Neftçi" Azərbaycan derbisində yaşananlara görə cərimələnib
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