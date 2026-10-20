Семьи пропавших без вести в I Карабахской войне провели акцию перед Европарламентом

Семьи пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны провели мирную акцию перед Европейским парламентом в Брюсселе, стремясь привлечь внимание международного сообщества к судьбе тысяч азербайджанцев, которая остается неизвестной спустя более 30 лет.

Как сообщает европейское бюро Report, акция была организована Общественным объединением "Семьи пропавших без вести Карабаха" (Qarabağ İtkin Ailələri).

Организаторы представили инсталляцию с фотографиями пропавших без вести и символическими письмами, написанными от их имени. Также были представлены личные вещи пропавших без вести, предоставленные их семьями.

"В результате оккупации азербайджанских территорий Арменией пропали без вести 4 010 азербайджанцев. Среди них - не только военнослужащие, но и мирные жители, в том числе 71 ребенок, 288 женщин и 398 пожилых людей. За каждой цифрой стоит человеческая жизнь и вопрос, остающийся без ответа", - говорилось в зачитываемом одной из участниц акции тексте на английском языке для информирования жителей и гостей Брюсселя.

Как известно, несмотря на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, судьбы пропавших без вести в начале 1990-х годов все еще остаются невыясненными.

Согласно информации, озвученной в ходе акции, на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 32 места массовых захоронений. По результатам предварительных экспертиз удалось идентифицировать личности 328 пропавших без вести, останки 273 из них переданы семьям для достойного погребения, что позволило положить конец многолетней неопределенности и помочь родным обрести душевное спокойствие.

Участники акции призвали Армению предоставить архивные материалы, в том числе сведения о местонахождении массовых захоронений и дальнейшей судьбе пропавших без вести.