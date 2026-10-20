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    В Азербайджане зафиксированы массовые попытки кибермошенничества против семей чиновников

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 17:42
    В Азербайджане зафиксированы массовые попытки кибермошенничества против семей чиновников

    В Азербайджане в последнее время наблюдаются массовые попытки кибермошенничества, жертвами которых становятся граждане, в том числе родственники различных государственных чиновников.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное агентство по кибербезопасности.

    Отмечается, что кибермошенники, используя современные информационные технологии и методы социальной инженерии - подмену номеров, психологическое воздействие, звонки и сообщения через WhatsApp, а также имитацию голоса при помощи искусственного интеллекта, - пытаются вызвать у граждан панику, обмануть их и завладеть их финансовыми средствами.

    Злоумышленники в основном по телефону и через WhatsApp представляются сотрудниками госорганов и правоохранительных структур. Они угрожают гражданам либо звонят их родителям и членам семьи, сообщая, что близким нужна срочная помощь, и путем психологической манипуляции и фишинговых ссылок завладевают личными и банковскими данными.

    Национальное агентство по кибербезопасности рекомендовало гражданам при получении подозрительных сообщений и звонков от имени госучреждений прерывать разговор и уточнять информацию по официальным каналам связи: "Не передавайте третьим лицам данные банковских карт, коды двухфакторной аутентификации (2FA) и SMS-подтверждения".

    Киберпреступность (кибермошенничество)
    MKA: Dövlət rəsmilərinin yaxınlarına qarşı kütləvi kiberdələduzluq cəhdləri müşahidə olunur
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