Юношеская команда "Сабаха" проиграла дортмундской "Боруссии"

Юношеская команда "Сабаха" (U19) уступила дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2 в третьем матче Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Адино Мустеданагича принимали немецкий клуб в Баку на стадионе "Алинджа".

На 82-й минуте футболист дортмундской команды Джастин Хой не сумел реализовать пенальти.

Отметим, что "Сабах" потерпел поражения и в двух предыдущих матчах турнира: в первом туре бакинский клуб уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5, а во втором проиграл дома чешской "Славии" - 0:3.