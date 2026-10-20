Юношеская команда "Сабаха" проиграла дортмундской "Боруссии"
Футбол
- 20 октября, 2026
- 17:26
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Юношеская команда "Сабаха" (U19) уступила дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2 в третьем матче Юношеской лиги УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Адино Мустеданагича принимали немецкий клуб в Баку на стадионе "Алинджа".
На 82-й минуте футболист дортмундской команды Джастин Хой не сумел реализовать пенальти.
Отметим, что "Сабах" потерпел поражения и в двух предыдущих матчах турнира: в первом туре бакинский клуб уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5, а во втором проиграл дома чешской "Славии" - 0:3.
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