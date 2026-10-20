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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Юношеская команда "Сабаха" проиграла дортмундской "Боруссии"

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 17:26
    Юношеская команда Сабаха проиграла дортмундской Боруссии

    Юношеская команда "Сабаха" (U19) уступила дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2 в третьем матче Юношеской лиги УЕФА.

    Как сообщает Report, подопечные Адино Мустеданагича принимали немецкий клуб в Баку на стадионе "Алинджа".

    На 82-й минуте футболист дортмундской команды Джастин Хой не сумел реализовать пенальти.

    Отметим, что "Сабах" потерпел поражения и в двух предыдущих матчах турнира: в первом туре бакинский клуб уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5, а во втором проиграл дома чешской "Славии" - 0:3.

    ФК Сабах ФК Боруссия Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın U-19 komandası "Borussiya"ya iki top fərqi ilə uduzub
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