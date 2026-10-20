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    UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın U-19 komandası "Borussiya"ya iki top fərqi ilə uduzub

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:50
    UEFA Gənclər Liqası: Sabahın U-19 komandası Borussiyaya iki top fərqi ilə uduzub

    "Sabah"ın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası UEFA Gənclər Liqasındakı üçüncü oyununda məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, Adino Mustedanaqiçin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandasına uduzub.

    Əlincə stadionunda reallaşan qarşılaşma rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    82-ci dəqiqədə Dortmund təmsilçisinin oyunçusu Castin Hoy penaltidən yararlana bilməyib.

    Xatırladaq ki, "Sabah"ın U-19 kollektivi I turda İngiltərədə "Mançester Yunayted"ə 5, II turda Bakıda Çexiyanın "Slaviya" komandasına 3 cavabsız qolla uduzub.

    Adino Mustedanaqiç Sabah U-19 UEFA Gənclər Liqası
    Юношеская команда "Сабаха" проиграла дортмундской "Боруссии"
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