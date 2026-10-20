В Мадриде арестован педагог за сексуальное насилие над девятью детьми

Национальная полиция арестовала в Мадриде учителя средней школы по подозрению в сексуальном насилии над девятью несовершеннолетними в возрасте от 12 до 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, об этом говорится в заявлении управления полиции Мадрида.

Арестованный 37-летний мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичный инцидент, произошедший несколько лет назад.

Помимо этого, он обвиняется в преступлениях, связанных с детской проституцией и порнографией, а также "кибер-педофилией" на основе выявленных видеозаписей.

Расследование продолжается, и по данным источника, число жертв может быть больше. Предполагается, что насильственные действия в отношении несовершеннолетних происходили как на территории учебного заведения, так и за его пределами.

В ходе обыска и осмотра жилища задержанного полиция изъяла большое количество устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и носители информации.