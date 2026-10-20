В Зангилане состоялся концерт ко Дню города.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, мероприятие прошло в городском конгресс-центре.

В рамках концерта выступили солисты Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова. Прозвучали народные песни и произведения композиторов, были исполнены национальные танцы. В рамках мероприятия для юных жителей Зангилана также представили спектакль.

На концерте присутствовали специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, члены семей шехидов, руководители и представители действующих на этой территории госструктур, а также жители Зангилана и соседних районов.