Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города

    Карабах
    • 20 октября, 2026
    • 17:31
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города

    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, мероприятие прошло в городском конгресс-центре.

    В рамках концерта выступили солисты Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова. Прозвучали народные песни и произведения композиторов, были исполнены национальные танцы. В рамках мероприятия для юных жителей Зангилана также представили спектакль.

    На концерте присутствовали специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, члены семей шехидов, руководители и представители действующих на этой территории госструктур, а также жители Зангилана и соседних районов.

    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города

    День города Зангилан Вахид Гаджиев Мурад Гусейнов Азербайджанская государственная филармония
    Фото
    Zəngilan Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    17:42
    В Азербайджане зафиксированы массовые попытки кибермошенничества против семей чиновников
    ИКТ
    17:41
    Фото
    Семьи пропавших без вести в I Карабахской войне провели акцию перед Европарламентом
    Диаспора
    17:37
    "Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы за инциденты в дерби
    Футбол
    17:34
    В Мадриде арестован педагог за сексуальное насилие над девятью детьми
    Другие страны
    17:31
    Фото
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города
    Карабах
    17:28
    Турция сохранит войска в Сирии и Ираке до обеспечения безопасности границ
    Другие страны
    17:26
    Юношеская команда "Сабаха" проиграла дортмундской "Боруссии"
    Футбол
    17:22
    Фото
    В Баку пройдет выставка "Зачарованный лес"
    Kультурная политика
    17:19
    Фото
    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ
    ИКТ
    Лента новостей