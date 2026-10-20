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    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 17:19
    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ

    Азербайджан и Корпорация международного развития финансирования США (DFC) обсудили создание дата-центров искусственного интеллекта в стране, развитие цифровой инфраструктуры, а также возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения состоялись в ходе встречи министра с директором по вопросам политики DFC Кэролайн Вик.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития Среднего коридора, укрепления устойчивых цепочек поставок и перспектив финансирования совместных инвестиционных проектов.

    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ
    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ

    Рашад Набиев Средний коридор Инвестиционные проекты Искусственный интеллект (ИИ) Соединенные Штаты Америки (США)
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    Azərbaycan DFC ilə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılmasını müzakirə edib
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    Azerbaijan, DFC discuss AI data centers and digital infrastructure
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