Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ

Азербайджан и Корпорация международного развития финансирования США (DFC) обсудили создание дата-центров искусственного интеллекта в стране, развитие цифровой инфраструктуры, а также возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра с директором по вопросам политики DFC Кэролайн Вик.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития Среднего коридора, укрепления устойчивых цепочек поставок и перспектив финансирования совместных инвестиционных проектов.