Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ
ИКТ
- 20 октября, 2026
- 17:19
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Азербайджан и Корпорация международного развития финансирования США (DFC) обсудили создание дата-центров искусственного интеллекта в стране, развитие цифровой инфраструктуры, а также возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.
Обсуждения состоялись в ходе встречи министра с директором по вопросам политики DFC Кэролайн Вик.
На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития Среднего коридора, укрепления устойчивых цепочек поставок и перспектив финансирования совместных инвестиционных проектов.
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Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИИКТ