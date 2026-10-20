Azərbaycan DFC ilə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılmasını müzakirə edib
İKT
- 20 oktyabr, 2026
- 16:48
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Azərbaycan və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyası (DFC) arasında ölkədə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılması, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, eləcə də nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
Müzakirələr nazirin DFC-nin baş siyasət direktoru Karolin Vik ilə görüşündə baş tutub.
R.Nəbiyev görüşdə həmçinin Orta Dəhlizin inkişafı, dayanıqlı təchizat zəncirlərinin gücləndirilməsi və birgə investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.
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