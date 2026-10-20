İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan DFC ilə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılmasını müzakirə edib

    İKT
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:48
    Azərbaycan DFC ilə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyası (DFC) arasında ölkədə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılması, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, eləcə də nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Müzakirələr nazirin DFC-nin baş siyasət direktoru Karolin Vik ilə görüşündə baş tutub.

    R.Nəbiyev görüşdə həmçinin Orta Dəhlizin inkişafı, dayanıqlı təchizat zəncirlərinin gücləndirilməsi və birgə investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.

    Azərbaycan DFC ilə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılmasını müzakirə edib
    Azərbaycan DFC ilə süni intellekt məlumat mərkəzlərinin yaradılmasını müzakirə edib
    ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyası (DFC) Süni intellekt (AI) Məlumat emalı mərkəzləri
    Foto
    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ
    Foto
    Azerbaijan, DFC discuss AI data centers and digital infrastructure
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:42
    Türkiyə sərhədlərin təhlükəsizliyi təmin edilənədək qoşunlarını Suriya və İraqda saxlayacaq
    Digər ölkələr
    17:39
    Foto
    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb
    ASK
    17:39
    Foto
    NDU ilə Çin universiteti arasında ikili diplom proqramına dair müqavilə imzalanıb
    Elm və təhsil
    17:36
    Foto
    Bakıda "Ovsunlanmış meşə" sərgisi keçiriləcək
    Mədəniyyət siyasəti
    17:36
    Bakıda 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir
    İnfrastruktur
    17:32
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb
    Futbol
    17:30
    Rubio: Ukrayna üzrə irəliləyişin olmaması və ABŞ-nin ünvanına səslənən ittihamlar Trampı qıcıqlandırır - Yenilənib-2
    Digər ölkələr
    17:25
    Vüsal Şilderin qətli ilə bağlı məhkəmədə 13 il əvvəl hadisəyə şahid olan şəxs ifadə verib
    Hadisə
    17:22
    MKA: Dövlət rəsmilərinin yaxınlarına qarşı kütləvi kiberdələduzluq cəhdləri müşahidə olunur
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti