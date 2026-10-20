Турция сохранит войска в Сирии и Ираке до обеспечения безопасности границ
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 17:28
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Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция сохранит военное присутствие в Сирии и Ираке до полного обеспечения безопасности границ с этими странами.
Как передает Report об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на AFP.
По его словам, статус турецких баз и военного присутствия в регионе будет пересмотрен, когда Анкара сочтет, что необходимые условия в сфере региональной и пограничной безопасности выполнены.
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