Турция сохранит войска в Сирии и Ираке до обеспечения безопасности границ

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция сохранит военное присутствие в Сирии и Ираке до полного обеспечения безопасности границ с этими странами.

Как передает Report об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на AFP.

По его словам, статус турецких баз и военного присутствия в регионе будет пересмотрен, когда Анкара сочтет, что необходимые условия в сфере региональной и пограничной безопасности выполнены.